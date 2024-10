Ilveggente.it - Federica Pellegrini, lo specchio non mente: l’insolita coppia fa sognare i tifosi

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), loha rivelato ciò che mai ci saremmo aspettati: nuovada urlo,impazziti. Era evidente che le occorresse una cosa soltanto: del tempo. Tempo per carburare, tempo per calarsi nella parte, tempo per svestire i panni della nuotatrice e indossare quelli, decisainsoliti per lei, della ballerina. Ma sapevamo anche che, una volta ingranata la marcia,sarebbe andata alla grande. Tanto è vero che, sabato scorso, ha dato spettacolo.rispolvera gli archivi (AnsaFoto) – Ilveggente.itMilly Carlucci lo aveva sempre saputo. L’ha corteggiata per ben 14 anni, certa del fatto che la Divina sarebbe stata perfettaall’altezza della situazione e del suo show del cuore, Ballando con le stelle. Non si sbagliava.