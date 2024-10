Fashion festival a Noventa di Piave Designer Outlet, sconti extra al -70% (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Con l’autunno torna l’appuntamento del Fashion festival a Noventa di Piave Designer Outlet, previsto per domenica 13 ottobre in contemporanea con i centri McArthurGlen di Napoli La Reggia, CastelRomano e Serravalle.Solo per un giorno e con orario di apertura speciale dalle 9 alle 20, saranno Veneziatoday.it - Fashion festival a Noventa di Piave Designer Outlet, sconti extra al -70% Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Con l’autunno torna l’appuntamento deldi, previsto per domenica 13 ottobre in contemporanea con i centri McArthurGlen di Napoli La Reggia, CastelRomano e Serravalle.Solo per un giorno e con orario di apertura speciale dalle 9 alle 20, saranno

Castel Romano : domenica Fashion Festival e Ruota Panoramica - L’orario di apertura del Centro sarà prolungato dalle 9:00 alle 21:00. Un evento unico per rinnovare il proprio guardaroba divertendosi e risparmiando ancor più del solito. it/castelromano Castel Romano Designer Outlet – Via Pontina, uscita Castel Romano, Roma Orario domenica 13 ottobre: 9. (Funweek.it)

Castel Romano : domenica Fashion Festival e Ruota Panoramica - Raggiungere Castel Romano domenica 13 ottobre sarà ancora più facile, per l’occasione la navetta da Eur Fermi (Viale America) sarà gratuita per tutti gli iscritti al McArthurGlen Club. In occasione del Fashion Festival e solo per domenica 13 ottobre, oltre 100 brand di Castel Romano proporranno tre prodotti iconici della collezione autunno-inverno con uno sconto del 70% sul prezzo outlet, da ... (Romadailynews.it)

Torna il Fashion Festival a La Reggia Designer Outlet - Con l’autunno torna puntuale l’appuntamento con il Fashion Festival, uno dei momenti più attesi dell’anno a La Reggia Designer Outlet di Marcianise previsto per domenica 13 ottobre, in contemporanea con gli altri centri McArthurGlen italiani di Castel Romano, Noventa di Piave e Serravalle... (Casertanews.it)