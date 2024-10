Lanazione.it - Emmaus Laterina: dopo più di 50 anni l'associazione chiude la comunità e l'attività

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 9 ottobre 2024 –più di 50l'lae l'. Martedì 15 ottobre alle ore 11,30Lateina terrà un incontro/ conferenza stampa nel proprio capannone di via La Luna 1 a/Ponticino sede della propriae del mercatino solidale dell'usato in cui si ripercorrerà la storia e le fasi salienti di un’esperienza che è stata importantissima per la provincia aretina sia in campo sociale che in campo ecologico/economico e ambientale. Nell'occasione si ringrazieranno la co-fondatrice, tutte le persone che hanno collaborato alla vita e all'dellae dell'e verranno comunicati i motivi della chiusura dell'esperienza.