Cinema in lutto addio Nicholas Pryor | tanti ruoli paterni

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), pseudonimo diDavid Probst, è deceduto nella sua casa a Wilmington, Carolina del Nord, a causa di un tumore. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla sua agente Susan Tolar Walters, che ha dichiarato: “Era una delle persone più gentili che abbia mai conosciuto e ci mancherà”.era noto per aver interpretato il padre di Tom Cruise nel celebre film ‘Risky Business – Fuori i vecchi i figli ballano’ (1983) e il padre di Robert Downey Jr. in ‘Al di là di tutti i limiti’ (1987). Oltre al grande schermo, l’attore ha avuto una prolifica carriera in televisione, apparendo in numerose serie e soap opera di successo. Carriera televisiva e soap opera Nato a Baltimora il 28 gennaio 1935,ha interpretato il padre del personaggio di Kathleen Robertson nel popolare telefilm ‘Beverly Hills 90210’ per 26 episodi, dal 1994 al 1997.