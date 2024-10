Borsa: Europa in ordine sparso, New York fiacca, Milano stabile (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si muovono in ordine sparso i principali listini di Borsa in Europa con gli indici Usa piuttosto fiacchi (Dow Jones -0,04% e Nasdaq -0,14%)%. Gli investitori attendono la diffusione in serata dei verbali dell'ultima riunione della Fed, mentre per domani sono attesi quelli della Bce e l'inflazione Usa. A frenare gli entusiasmi del mercato l'incertezza dettata dai timori che gli stimoli all'economia annunciati da Pechino no siano sufficienti per risollevare l'economia del Celeste Impero. Madrid cede lo 0,2% e Milano è invariata, mentre salgono Francoforte (+0,35%), Londra (+0,25%) e Parigi (+0,18%). In calo il greggio (Wti -0,7% a 73,09 dollari al barile) in attesa delle scorte settimanali Usa, previste in aumento di 2 miliardi di barili dopo il balzo oltre le stime a 10,9 miliardi di barili rilevato nella vigilia dall'Api (American Petroleum Institute). Quotidiano.net - Borsa: Europa in ordine sparso, New York fiacca, Milano stabile Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si muovono ini principali listini diincon gli indici Usa piuttosto fiacchi (Dow Jones -0,04% e Nasdaq -0,14%)%. Gli investitori attendono la diffusione in serata dei verbali dell'ultima riunione della Fed, mentre per domani sono attesi quelli della Bce e l'inflazione Usa. A frenare gli entusiasmi del mercato l'incertezza dettata dai timori che gli stimoli all'economia annunciati da Pechino no siano sufficienti per risollevare l'economia del Celeste Impero. Madrid cede lo 0,2% eè invariata, mentre salgono Francoforte (+0,35%), Londra (+0,25%) e Parigi (+0,18%). In calo il greggio (Wti -0,7% a 73,09 dollari al barile) in attesa delle scorte settimanali Usa, previste in aumento di 2 miliardi di barili dopo il balzo oltre le stime a 10,9 miliardi di barili rilevato nella vigilia dall'Api (American Petroleum Institute).

Borsa : Europa in ordine sparso - New York fiacca - Milano stabile - In rialzo tra gli automobilistici Renault (+2,26%), che si prepara a presentare al Salone di Parigi il rivoluzionario prototipo Embleme, dotato sia di batteria elettrica che di cella combustibile. A frenare gli entusiasmi del mercato l'incertezza dettata dai timori che gli stimoli all'economia annunciati da Pechino no siano sufficienti per risollevare l'economia del Celeste Impero. (Quotidiano.net)

Borsa : l'Europa prosegue cauta e guarda a verbali Fed - Le Borse europee continuano a muoversi all'insegna della cautela con la lente rivolta ai verbali dell'ultima riunione della Fed, attesi stasera. Prese di beneficio su Amplifon (-1%). 775 punti) in evidenza Recordati (+1,34%) con Tim (+1%) e Pirelli ((+0,98%), quest'ultima dopo che Tronchetti con Camfin si è rafforzato ulteriormente salendo al 25,65%. (Quotidiano.net)

Borsa : l'Europa cauta in scia a incertezze economia cinese - Il gas si conferma in calo con il prezzo a 38,5 euro al megawattora e i Ttf su novembre che cedono l'1 per cento Infine per i cambi l'euro è debole sul dollaro con cui scambia a a 1,0961. . Le Borse europee si muovono all'insegna della cautela, dopo il crollo dei listini cinesi in scia all'incertezze sull'economia di Pechino. (Quotidiano.net)