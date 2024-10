Blitz di Luca Abete dal 'mago' casertano. Il nuovo rituale: rendere impotente le vittime (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Clima teso e violento per l’inviato di 'Striscia la Notizia', Luca Abete, che è stato aggredito in provincia di Caserta (a San Prisco) mentre cercava di smascherare le pratiche di un sedicente "mago". Valentino, pseudo sensitivo già noto per promuovere metodi “miracolosi” contro le Casertanews.it - Blitz di Luca Abete dal 'mago' casertano. Il nuovo rituale: rendere impotente le vittime Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Clima teso e violento per l’inviato di 'Striscia la Notizia',, che è stato aggredito in provincia di Caserta (a San Prisco) mentre cercava di smascherare le pratiche di un sedicente "". Valentino, pseudo sensitivo già noto per promuovere metodi “miracolosi” contro le

