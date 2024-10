Zonawrestling.net - WWE: Il piano della WWE per CM Punk contro Seth Rollins

(Di martedì 8 ottobre 2024) Iniziando lo show con un discorso sentito, CMha espresso gratitudine ai suoi fan, al team WWE e a coloro che lo disprezzano durante RAW di questa settimana. Ha lasciato il suo futuro ambiguo, accennando a una pausa. Tuttavia, prima di poter lasciare l’edificio,è entrato nell’arena e i due si sono scambiati uno sguardo intenso. Questo è stato il modocompagnia per piantare i semi per il programma diquando sarà pronto e in grado di tornare. Secondo “WRKD Wrestling”, ilè di far affrontare CMin futuro. La destinazione sembra essere WrestleMania 41 a Paradise, Nevada. Mentre The Straight-Edge Superstar sembra destinato a rimanere lontano dalla televisione per un periodo prolungato, The Visionary ha lasciato intendere un possibile turn heel. The seeds have been planted.