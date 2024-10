Anteprima24.it - VIDEO/ Da Rivottoli alla Sagra della Campania: 47 anni di storia

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti 47di. 47di tradizione. 47di passione. Di amore per la propria terra. 47dii crescita del territorio con al centro sua Maestà la Castagna e il Marrone IGP di Serino. Sono quelli trascorsi dall’organizzazioneprima edizioneCastagna di, una piccola frazione di Serino, per poi diventare di anno in anno uno degli appuntamenti più rinomati e conosciuti dell’autunno sia ad elevarsi come laCastagna IPG di Serino, la più antica d’Irpinia oggi conosciuta in tutto il Sud.