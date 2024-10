Vaccini, Gsk: "Dati positivi su anti-sinciziale adulti, protegge per 3 stagioni" (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (Adnkronos Salute) - Risultati positivi per il vaccino contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv), che dimostrano protezione per tre stagioni complete anche nelle persone a maggior rischio. Il gruppo farmaceutico Gsk ha annunciato oggi nuovi Dati dello studio di fase III AReSVi-006(A Ilgiornaleditalia.it - Vaccini, Gsk: "Dati positivi su anti-sinciziale adulti, protegge per 3 stagioni" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (Adnkronos Salute) - Risultatiper il vaccino contro il virus respiratorio(Rsv), che dimostrano protezione per trecomplete anche nelle persone a maggior rischio. Il gruppo farmaceutico Gsk ha annunciato oggi nuovidello studio di fase III AReSVi-006(A

Vaccini - Gsk : “Dati positivi su anti-sinciziale adulti - protegge per 3 stagioni” - (Adnkronos) – Risultati positivi per il vaccino contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv), che dimostrano protezione per tre stagioni complete anche nelle persone a maggior rischio. Il gruppo farmaceutico Gsk ha annunciato oggi nuovi dati dello studio di fase III ... (Periodicodaily.com)