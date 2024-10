Trump, lo scoop: “Nel 2020 mandò i test Covid a Putin mentre in Usa scarseggiavano” (Di martedì 8 ottobre 2024) Donald Trump, nel 2020, inviò segretamente dei test per il Covid a Vladimir Putin. Lo rivela il giornalista Bob Woodward nel suo nuovo libro War, che uscirà il 15 ottobre. Secondo quanto riportato dal Washington Post, all’epoca i test erano una risorsa scarsa negli Stati Uniti. Putin, preoccupato per il virus, chiese a Trump di non rendere pubblica la spedizione. “Non voglio che tu lo dica a nessuno, altrimenti la gente si arrabbierà con te, non con me”, avrebbe detto il leader russo.Leggi anche: L’allarme dell’MI5: “Russia e Iran stanno cercando di causare caos in Gran Bretagna ed Europa” Rapporti mai interrotti Da quel momento, il rapporto personale tra i due non si è mai interrotto. All’inizio del 2024, Trump avrebbe cacciato un collaboratore dal suo ufficio a Mar-a-Lago per parlare privatamente al telefono con Putin. Thesocialpost.it - Trump, lo scoop: “Nel 2020 mandò i test Covid a Putin mentre in Usa scarseggiavano” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Donald, nel, inviò segretamente deiper ila Vladimir. Lo rivela il giornalista Bob Woodward nel suo nuovo libro War, che uscirà il 15 ottobre. Secondo quanto riportato dal Washington Post, all’epoca ierano una risorsa scarsa negli Stati Uniti., preoccupato per il virus, chiese adi non rendere pubblica la spedizione. “Non voglio che tu lo dica a nessuno, altrimenti la gente si arrabbierà con te, non con me”, avrebbe detto il leader russo.Leggi anche: L’allarme dell’MI5: “Russia e Iran stanno cercando di causare caos in Gran Bretagna ed Europa” Rapporti mai interrotti Da quel momento, il rapporto personale tra i due non si è mai interrotto. All’inizio del 2024,avrebbe cacciato un collaboratore dal suo ufficio a Mar-a-Lago per parlare privatamente al telefono con

