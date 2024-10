Rovesci e temporali in arrivo nel Foggiano e in Puglia: scatta l'allerta gialla di 20 ore (Di martedì 8 ottobre 2024) Torna il maltempo in Puglia. A partire dalle ore 16 di quest'oggi e per le successive 20 ore si prevedono precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di Rovescio o temporale sulla Puglia settentrionale, con quantitavi cumulati deboli o puntualmente moderati. Precipitazioni sparse al Foggiatoday.it - Rovesci e temporali in arrivo nel Foggiano e in Puglia: scatta l'allerta gialla di 20 ore Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Torna il maltempo in. A partire dalle ore 16 di quest'oggi e per le successive 20 ore si prevedono precipitazioni sparse, localmente anche a carattere dio o temporale sullasettentrionale, con quantitavi cumulati deboli o puntualmente moderati. Precipitazioni sparse al

