Sport.quotidiano.net - Il campione di Boston, mvp delle ultime Finals, posta foto con gli abiti dell’azienda di Valsamoggia. Brown ’porta’ la Macron in Nba. Che vetrina per il made in Bologna

(Di martedì 8 ottobre 2024) È sotto gli occhi di molti: unHero si aggira per il mondo. Quando il brand ambassador è tale pur non avendo un accordo di sponsorizzazione con un’azienda, a conti fatti alla festa partecipano tutti. È questo infatti il curioso caso delNba, ed mvp, Jaylen, l’ala deiCeltics che negli ultimi match della lega americana tenutisi ad Abu Dhabi ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuneche lo ritraggono con indosso capi della: felpe, pantaloni, zaini, magliette, spesso in conferenze stampa e sotto i riflettori del palcoscenico più prestigioso del globo.