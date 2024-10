361magazine.com - Fuori dal coro, le anticipazioni di mercoledì 9 ottobre

(Di martedì 8 ottobre 2024)dal, torna con un nuovo appuntamento. Ecco lediDomani,, torna l’appuntamento con “dal”, programma di approfondimento condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro. Al centro della puntata, un nuovo capitolo dell’inchiesta sul Sistema Sanitario Nazionale: alcune Regioni non avrebbero mai speso i fondi stanziati per abbattere le liste d’attesa. A seguire un approfondimento sui casi in cui i comuni annoterebbero nei loro uffici anagrafe i “ripudi” da parte di mariti nei confronti delle mogli sulla base della legge della Sharia. E ancora, un viaggio tra Napoli, Bologna e Roma per raccontare la violenza diffusa tra i giovani. Infine, come sempre, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case. L'articolodal, lediproviene da 361 Magazine.