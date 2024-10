Docenti precari, il Ministro Valditara: “Chiederò all’Europa di inserire i 20mila idonei dei concorsi tra le 70mila assunzioni previste dal PNRR” (Di martedì 8 ottobre 2024) È stato il giorno dell'incontro politico tra il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara e i sindacati. Tanti gli argomenti all'ordine del giorno. In primis quello che riguarda il reclutamento degli insegnanti. C'è in ballo la questione degli idonei dei concorsi che richiedono garanzie per l'assunzione senza dover nuovamente superare un ulteriore concorso. L'articolo Docenti precari, il Ministro Valditara: “Chiederò all’Europa di inserire i 20mila idonei dei concorsi tra le 70mila assunzioni previste dal PNRR” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 8 ottobre 2024) È stato il giorno dell'incontro politico tra ildell'Istruzione e del Merito, Giuseppee i sindacati. Tanti gli argomenti all'ordine del giorno. In primis quello che riguarda il reclutamento degli insegnanti. C'è in ballo la questione deglideiche richiedono garanzie per l'assunzione senza dover nuovamente superare un ulteriore concorso. L'articolo, il: “dideitra ledal” .

Abuso contratti a termine - mercoledì 9 ottobre QUESTION TIME alla Camera con il Ministro Valditara. Piccolotti (AVS) : “Occorre intervenire con urgenza” - Piccolotti (AVS): “Occorre intervenire con urgenza” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Abuso contratti a termine, mercoledì 9 ottobre QUESTION TIME alla Camera con il Ministro Valditara. . La Commissione Europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione ... (Orizzontescuola.it)

Maurizio Crozza : “La scuola cade a pezzi - ma il Ministro Valditara pensa al 5 in condotta. Ma la bocciatura vale anche per i ministri?” - . Nella sua trasmissione "Fratelli di Crozza", Maurizio Crozza ha affrontato il tema della riforma del voto in condotta proposta dal Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L'articolo Maurizio Crozza: “La scuola cade a pezzi, ma il Ministro Valditara pensa al 5 in condotta. Ma ... (Orizzontescuola.it)

Christian Raimo sanzionato ancora per critiche al ministro Valditara : cosa aveva detto e cosa rischia - Un appello di solidarietà è stato firmato da personalità accademiche, dello spettacolo e politiche. Continua a leggere . L'insegnante e scrittore Christian Raimo ha subito una nuova sanzione disciplinare per aver attaccato le politiche del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. Dato che è ... (Fanpage.it)