Dal clima alla Gen Z tutte le sfide del turismo a Ttg

(Di martedì 8 ottobre 2024) Le 20 regioni italiane e ben 66 destinazioni estere, 2.700 brand espositori, 55 start-up e oltre 1.000 buyer esteri provenienti da 75 Paesi, oltre 200 eventi con 250 esperti in 9 arene. E poi tanti temi diversi dal lusso all'open air, dal businessnautica, dai balneari all'intelligenza artificiale, dGen Z ai Millennials. A Rimini tutto il mondo delè pronto al grande confronto della 61/a edizione di Ttg Travel Experience organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg), in concomitanza con InOut - The Contract Community, l'appuntamento dedicato all'intera community dell'indoor e dell'outdoor per l'accoglienza turistica.