Da Sondrio a Roma per celebrare gli 80 anni di Coldiretti (Di martedì 8 ottobre 2024) “Quella che abbiamo vissuto oggi a Roma è stata una giornata di grande significato storico, dove abbiamo ricordato e celebrato gli 80 anni dalla nascita della nostra Coldiretti: l'idea e il sogno trasformati in realtà nel 1944 da Paolo Bonomi hanno cambiato per sempre l'agricoltura italiana e Sondriotoday.it - Da Sondrio a Roma per celebrare gli 80 anni di Coldiretti Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “Quella che abbiamo vissuto oggi aè stata una giornata di grande significato storico, dove abbiamo ricordato e celebrato gli 80dalla nascita della nostra: l'idea e il sogno trasformati in realtà nel 1944 da Paolo Bonomi hanno cambiato per sempre l'agricoltura italiana e

