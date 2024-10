Cinque settori in crescita dove trovare opportunità di lavoro (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel panorama economico attuale, orientarsi verso settori dinamici e in espansione è fondamentale per chi è alla ricerca di nuove opportunità professionali. settori in crescita offrono non solo posti di lavoro stabili, ma anche possibilità di carriera e sviluppo personale. Sapere quali sono questi settori e quali competenze richiedono può fare la differenza nella ricerca di un’occupazione soddisfacente. 1. Tecnologia dell’informazione e comunicazione (ICT) Il settore ICT è uno dei più dinamici e in continua espansione a livello globale. L’avanzamento tecnologico e la digitalizzazione dei processi aziendali hanno aumentato la domanda di professionisti qualificati in aree come sviluppo software, cybersecurity e data analysis. Le professioni più richieste includono sviluppatori software, esperti di sicurezza informatica e analisti di dati. Tpi.it - Cinque settori in crescita dove trovare opportunità di lavoro Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nel panorama economico attuale, orientarsi versodinamici e in espansione è fondamentale per chi è alla ricerca di nuoveprofessionali.inoffrono non solo posti distabili, ma anche possibilità di carriera e sviluppo personale. Sapere quali sono questie quali competenze richiedono può fare la differenza nella ricerca di un’occupazione soddisfacente. 1. Tecnologia dell’informazione e comunicazione (ICT) Il settore ICT è uno dei più dinamici e in continua espansione a livello globale. L’avanzamento tecnologico e la digitalizzazione dei processi aziendali hanno aumentato la domanda di professionisti qualificati in aree come sviluppo software, cybersecurity e data analysis. Le professioni più richieste includono sviluppatori software, esperti di sicurezza informatica e analisti di dati.

Assunzioni in crescita - ma non in tutti i settori : preoccupa l’industria - REPORT PROVINCIA. Pesa il fattore Germania: -10% assunti nel primo semestre. Ok commercio, servizi e costruzioni. I sindacati: «È in atto la terziarizzazione dell’economia». (Ecodibergamo.it)

Istat - spesa in ricerca e sviluppo in crescita in tutti i settori : picco nel Mezzogiorno - Un quadro che fa aumentare il peso relativo delle aziende con almeno 250 addetti nella ricerca e sviluppo, per il 71,8% della spesa totale, con circa 11,7 miliardi investiti. . Crescita attesa anche per le istituzioni private non-profit, del +4,5% nel 2023 e del +1,9% nel 2024. Tornando ai dati ... (Quifinanza.it)

Crescita degli stipendi in Italia - la classifica dei settori con gli aumenti maggiori - L’Istituto evidenzia quali sono le categorie che hanno visto crescere maggiormente le retribuzioni medie dei loro addetti. Nel suo ultimo rapporto sugli aumenti salariali l’Istat ha mostrato l’andamento degli stipendi e le categorie che hanno visto crescere la propria retribuzione. “Anche nel ... (Quifinanza.it)