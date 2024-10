Formiche.net - Business, tecnologie e turismo. Così l’Italia rafforza le relazioni col Kazakhstan

(Di martedì 8 ottobre 2024) Una tregiorni per avvicinare idealmente Italia e, tramite il comun denominatore dellecommerciali e degli intrecci legati al ruolo globale chepunta ad ottenere e tramite corsie preferenziali in settori chiave come le energie rinnovabili, l’agricoltura, il, la farmaceutica. Il forum italo kazako in corso a Milano si inserisce in una strategia che da tempoha messo in campo verso l’Asia Centrale e giunge a pochi giorni dalla visita a Roma di Sad?r Japarov, presidente del Kirghizistan, che ha incontrato Sergio Mattarella e Giorgia Meloni. Made inwith Italy L’appuntamento milanese ha lo scopo di sviluppare nuove e proficuetra Europa e Asia Centrale tramite un pacchetto di accordi che segnano un’accelerazione nella direzione di una solida cooperazione economica tra Roma e Astana.