Attenzione, Abodi ha trovato la soluzione per gli ultras criminali: «La carta dei doveri, l'ho ripresa in mano»

(Di martedì 8 ottobre 2024) A poco meno di due settimane dal casoche ha coinvolto le curve di Inter e Milan, siamo ancora in attesa di un intervento delle istituzioni. Mica un intervento divino. Anche solo una parola degno di nota. E invece rimaniamo il più delle volte delusi. SugliGravina usa tante, troppe parole per non dire nulla L’inchiesta di Milano ha aperto quel vaso che, chissà per quali oscuri motivi, nessuno voleva aprire. Ci sono voluti almeno due omicidi per accendere i riflettori sul malaffare che impera negli stadi. Il plurale non è usato a caso. Perché Milano è il centro nevralgico, economico, dove girano i danari. Ma altrove, e lungo tutto lo stivale, non è tanto diverso. Ad essere diverso è semmai il rapporto che i club decidono di istaurare con le frange più estreme del tifo. Ma questa è un’altra storia. Tornando alle istituzioni.