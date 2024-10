Atmosfere da sogno, si alza il sipario sull'Expo Wedding 2024 (Di martedì 8 ottobre 2024) Si alza il sipario sull’attesissima grande inaugurazione dell’Expo Wedding 2024 che si terrà sabato 12 ottobre, alle ore 16.Più scintillante che mai, quest'anno, l’Expo, giunto alla sua 14esima edizione e organizzato da Antonio Rositano e Giuseppe Cervasio, si terrà dal 12 al 20 ottobre Reggiotoday.it - Atmosfere da sogno, si alza il sipario sull'Expo Wedding 2024 Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Siil’attesissima grande inaugurazione dell’che si terrà sabato 12 ottobre, alle ore 16.Più scintillante che mai, quest'anno, l’, giunto alla sua 14esima edizione e organizzato da Antonio Rositano e Giuseppe Cervasio, si terrà dal 12 al 20 ottobre

Passione teatro. Si alza il sipario. Ecco il cartellone - 30 e dalle 15. "Si tratta di una programmazione di grande qualità che in unico cartellone raccoglie un’ampia offerta, dalla prosa al teatro per ragazzi e famiglie fino al coinvolgimento delle scuole, in dialogo con la città e le sue passioni – esordisce l’assessore alla cultura, Matteo Bensi – per ... (Lanazione.it)

Volley A2 - Consar Ravenna alza il sipario in casa : arriva Fano - In casa, tutto pronto per il debutto. La Consar Ravenna è pronta per una nuova stagione in A2 e la prima partita sarà domani, domenica 6 ottobre, alle 18 in casa al pala De Andrè contro Fano, promossa di nuovo in A2 dopo 23 anni. Goi e compagni si affacciano a questa sfida dopo un... (Ravennatoday.it)

Teatro Goldoni di Livorno : si alza il sipario sulla stagione 2024-25 - Dramma ridicolo in due atti di e conEmanuele Barresi, regista, Gaia De Laurentiis, Fabio Ferrari. Solisti dell’Orchestra Goldoni ed il progetto artistico di Luciano Corona in collaborazione con Opera Laboratori e AMAT Teatri di Siena. Orchestra della Toscana impegnata in due concerti. Ferrari ... (Corrieretoscano.it)