Sondaggi politici, FdI cala e il Pd è in rimonta: male il M5s, cresce ancora Forza Italia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono a meno di sette punti di distanza Fratelli d'Italia e il Partito democratico: nell'ultima settimana il primo è sceso nei Sondaggi politici, mentre il secondo è cresciuto. Il distacco resta, comunque, ancora molto ampio. Nel frattempo, il Movimento 5 stelle scende ancora e Forza Italia supera la Lega per l'ennesima volta. Lo riporta il Sondaggio di Swg per La7. Fanpage.it - Sondaggi politici, FdI cala e il Pd è in rimonta: male il M5s, cresce ancora Forza Italia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sono a meno di sette punti di distanza Fratelli d'e il Partito democratico: nell'ultima settimana il primo è sceso nei, mentre il secondo è cresciuto. Il distacco resta, comunque,molto ampio. Nel frattempo, il Movimento 5 stelle scendesupera la Lega per l'ennesima volta. Lo riporta ilo di Swg per La7.

