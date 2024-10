Sinner, brutto scivolone: il regalo riciclato finisce nel mirino (Di lunedì 7 ottobre 2024) Anche stavolta Jannik Sinner è finito nel mirino per un gesto inaspettato: gliene stanno dicendo di cotte e di crude. Fatta eccezione per il bacio che gli ha “rubato” in mondovisione dopo la vittoria degli Us Open, Anna Kalinskaya è la fidanzata perfetta per Jannik Sinner. È discreta, genuina, semplicemente bellissima nella sua semplicità, a tratti addirittura disarmante. Mai una parola di troppo o fuori posto, mai un comportamento sopra le righe. C’è, è presente nella vita del campione, ma non fa mai nulla che possa attirare l’attenzione su di sé. Jannik Sinner ancora una volta nel mirino (AnsaFoto) – Ilveggente.itLa ragazza ideale, dunque, per il riservatissimo altoatesino, che non ha mai voluto mescolare vita privata e carriera sportiva. Scelta saggia, oltretutto, con i detrattori che ci sono in circolazione al giorno d’oggi. Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Anche stavolta Jannikè finito nelper un gesto inaspettato: gliene stanno dicendo di cotte e di crude. Fatta eccezione per il bacio che gli ha “rubato” in mondovisione dopo la vittoria degli Us Open, Anna Kalinskaya è la fidanzata perfetta per Jannik. È discreta, genuina, semplicemente bellissima nella sua semplicità, a tratti addirittura disarmante. Mai una parola di troppo o fuori posto, mai un comportamento sopra le righe. C’è, è presente nella vita del campione, ma non fa mai nulla che possa attirare l’attenzione su di sé. Jannikancora una volta nel(AnsaFoto) – Ilveggente.itLa ragazza ideale, dunque, per il riservatissimo altoatesino, che non ha mai voluto mescolare vita privata e carriera sportiva. Scelta saggia, oltretutto, con i detrattori che ci sono in circolazione al giorno d’oggi.

