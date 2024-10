Si stende sulle rotaie in attesa dell'arrivo del treno, salvato dai carabinieri (Di lunedì 7 ottobre 2024) Notte di tensione, quella tra sabato e domenica, nella stazione ferroviaria di Riccione dove un giovane si è steso sulle rotaie in attesa dell'arrivo del treno. L'allarme è scattato intorno all'1 e, nello scalo, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. I militari dell'Arma sono riusciti a Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Notte di tensione, quella tra sabato e domenica, nella stazione ferroviaria di Riccione dove un giovane si è stesoindel. L'allarme è scattato intorno all'1 e, nello scalo, è intervenuta una pattuglia dei. I militari'Arma sono riusciti a

Riminitoday.it - Si stende sulle rotaie in attesa dell'arrivo del treno, salvato dai carabinieri

