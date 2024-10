Russia, il tribunale ordina l’arresto degli inviati Rai Battistini e Traini per ingresso illegale nel Kursk: «Rischiano fino a 5 anni» (Di lunedì 7 ottobre 2024) Facendo seguito all’inchiesta dei servizi di sicurezza dell’Fsb e alla richiesta del ministero degli Interni che ha inserito Stefania Battistini e Simone Traini nella lista dei ricercati, un tribunale russo ha ordinato l’arresto dei due inviati Rai, giornalista e operatore, che ad agosto sono entrati nella regione di Kursk occupata dagli ucraini al seguito di alcuni soldati di Kiev. Per le autorità russe si tratta di ingresso illegale nel Paese, un reato che prevede una pena fino a 5 anni di carcere. «Il tribunale distrettuale Leninsky di Kursk ha accolto la mozione dell’ufficio regionale del servizio di frontiera russo di emettere un mandato di arresto per i giornalisti italiani Simone Traini e Stefania Battistini entrati illegalmente in Russia dall’Ucraina per girare un servizio televisivo sulla situazione ucraina», scrive il tribunale. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 7 ottobre 2024) Facendo seguito all’inchiesta dei servizi di sicurezza dell’Fsb e alla richiesta del ministeroInterni che ha inserito Stefaniae Simonenella lista dei ricercati, unrusso hatodei dueRai, giornalista e operatore, che ad agosto sono entrati nella regione dioccupata dagli ucraini al seguito di alcuni soldati di Kiev. Per le autorità russe si tratta dinel Paese, un reato che prevede una penaa 5di carcere. «Ildistrettuale Leninsky diha accolto la mozione dell’ufficio regionale del servizio di frontiera russo di emettere un mandato di arresto per i giornalisti italiani Simonee Stefaniaentrati illegalmente indall’Ucraina per girare un servizio televisivo sulla situazione ucraina», scrive il

Giovane picchia i genitori e aggredisce i carabinieri : la decisione del Tribunale dopo l’arresto - Il giovane, che ha già due precedenti penali, ha ammesso in sede di convalida di essere in astinenza da sostanze stupefacenti e ha chiesto scusa per il suo comportamento, negando però di aver aggredito la madre. Il personale dei Carabinieri si è recato sul posto per effettuare i dovuti accertamenti. (Anteprima24.it)

Argentina - il tribunale ha negato la richiesta di scarcerazione per l’ex Br Leonardo Bertulazzi. La giudice convalida l’arresto - È probabile che la riunione sia stata organizzata per chiarire su quali basi sia stato revocato lo status di rifugiato di Bertulazzi (ottenuto nel 2004), consentendone così la cattura. Secondo gli accordi bilaterali Italia-Argentina, Roma ha 45 giorni per presentare la richiesta di estradizione. La ... (Ilfattoquotidiano.it)