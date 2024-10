Ilfattoquotidiano.it - Omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie, condannato all’ergastolo anche il boss Gaetano Scotto

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo 35 anni è arrivata la condannaper ilper l’dell’agente di poliziamogie Ida Castelluccio. La Corte d’Assise di Palermo, presieduta da Sergio Gulotta, ha accolto la richiestaprocura generale di Palermo. Assolto, invece, l’altro imputato, Francesco Paolo Rizzuto, accusato di favoreggiamento aggravato: era stata la stessa Procura generale a chiedere l’assoluzione. Ad ascoltare la sentenza però non c’era Vincenzo, il padre delucciso il 5 agosto del 1989 a Villagrazia di Carini. Da quel giorno Vicenzo non ha più tagliato la barba e i capelli: l’avrebbe fatto – come promesso davanti alla tomba del figlio – solo dopo che fosse stata fatta verità sui mandati del duplicee sul depistaggio delle indagini.