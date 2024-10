Occasioni di lavoro nel settore del turismo, Cescot organizza un corso gratuito (Di lunedì 7 ottobre 2024) Diventare digital tourism strategist in meno di un anno. È la finalità del nuovo corso gratuito di “tecnico per l’innovazione digitale della promozione turistica” organizzato da Cescot. Il turismo è uno dei settori trainanti dell'economia italiana e romagnola, e continua a creare numerose Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Diventare digital tourism strategist in meno di un anno. È la finalità del nuovodi “tecnico per l’innovazione digitale della promozione turistica”to da. Ilè uno dei settori trainanti dell'economia italiana e romagnola, e continua a creare numerose

Riminitoday.it - Occasioni di lavoro nel settore del turismo, Cescot organizza un corso gratuito

