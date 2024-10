Mo: Israele, 'presunto ostaggio morto al festival Nova, il corpo è ancora a Gaza' (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tel Aviv, 7 ott. (Adnkronos) - Il comune di Petah Tikva, nel centro di Israele, ha annunciato che Idan Shtivi, 28 anni, che si credeva fosse tenuto in ostaggio da Hamas, è stato assassinato il 7 ottobre al festival musicale Nova di Reim e il suo corpo è trattenuto a Gaza. Idan Shetewi lascia i genitori, Eli e Dalit, tre fratelli e il compagno, Stav. Il 7 ottobre - raccontano i media israeliani - arrivò la mattina presto al festival Nova per documentare i suoi amici che si esibivano e conducevano workshop. Shtivi partì in macchina con due amici, Lior e Yulia, ma fu stato bloccato dai terroristi sulla strada che andava a nord. Girò quindi la macchina e iniziò a guidare verso sud, ma andò fuori strada. L'ultima volta che è stato visto è stato in quel luogo, e l'auto è stata ritrovata in seguito, piena di fori di proiettile e sangue. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tel Aviv, 7 ott. (Adnkronos) - Il comune di Petah Tikva, nel centro di, ha annunciato che Idan Shtivi, 28 anni, che si credeva fosse tenuto inda Hamas, è stato assassinato il 7 ottobre almusicaledi Reim e il suoè trattenuto a. Idan Shetewi lascia i genitori, Eli e Dalit, tre fratelli e il compagno, Stav. Il 7 ottobre - raccontano i media israeliani - arrivò la mattina presto alper documentare i suoi amici che si esibivano e conducevano workshop. Shtivi partì in macchina con due amici, Lior e Yulia, ma fu stato bloccato dai terroristi sulla strada che andava a nord. Girò quindi la macchina e iniziò a guidare verso sud, ma andò fuori strada. L'ultima volta che è stato visto è stato in quel luogo, e l'auto è stata ritrovata in seguito, piena di fori di proiettile e sangue. (Liberoquotidiano.it)

