Il raid alla Mobilità Denunciato il ladruncolo Tradito dalle telecamere

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Si erano intrufolati forzando Si erano intrufolati forzando la porta sul retro e, una volta dentro l’edificio, avevano fatto il giro delle scrivanie degli uffici del piano terra frugando tra cassetti e armadietti dei dipendenti e portando via un bottino sul momento non quantificabile ma comunque di poco conto. Raccontato così sembrerebbe quindi un episodio neanche degno della ribalta della cronaca se non fosse per il fatto che le vittime del ‘furtarello’ non fossero stati i ‘controllori della città’ e di molte delle malefatte di cui è teatro. Ma forse i due ladruncoli, che si erano intrufolati una settimana fa nella sede della direzione infrastrutture di viabilità e, dove ha sede anche la ’control room’ (dove comunque non sono arrivati), neanche erano al corrente dell’importanza del luogo in cui andavano cercando qualcosa da portare via. (Lanazione.it)