FOTO Kronos Triathlon Giovani | in gara i piccoli triathleti sanniti

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoWeekend di divertimento ed esordi per idel settorele della ASDTEAM. Serena D’Andrea è stata impegnata in Sicilia per il Trofeo Coni gareggiando nelper la rappresentativa campana che ha chiuso all’ottavo posto nella classifica generale. Intanto domenica alKids di Sapri esordio c’è stato l’esordio di ben 5accompagnati dal tecnico Agostino Viglione. Nel minifemminile Cat. Esordienti 2a posizione per Keona Vetrone mentre prova femminile Cat Youth A 5° posto per Gilda Genito.NellaMaschile Cat. Ragazzi 9° posto per Diocleziano Pio Nardone, 12° per Pompeo Mercurio e 13° per Nicola Antonino.