Lapresse.it - Fiorentina-Milan, scoperto arsenale su pullman tifosi rossoneri

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un piccoloè statodalla polizia all’interno di duedimentre al Franchi, a Firenze, si stava disputando domenica sera la partita, valida per la settima giornata di serie A. Gli agenti della Digos hanno trovato coltelli, sfollagente telescopici di metallo, artifizi pirotecnici e altro materiale, con la collaborazione dei poliziotti coordinati dal Funzionario di polizia responsabile della scorta deiospiti allo stadio. Oltre a evidenti oggetti destinati alla offesa della persona, come una dozzina di coltelli a serramanico o a scatto, gli investigatori hanno anche trovato neidegli ultràdiverse aste rigide, alle quali era stata attaccata della stoffa nera, come a simulare, verosimilmente, una bandiera.