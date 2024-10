Donna morta carbonizzata, giallo a Gravina: 60enne ritrovata in auto (Di lunedì 7 ottobre 2024) Indagini sono in corso, a Gravina, sulla morte di una Donna di 60 anni, avvenuta nella giornata di ieri, domenica 6 ottobre. La 60enne, come riporta l'Adnkronos, secondo primi accertamenti sarebbe morta a causa delle fiamme che l'avrebbero investita, forse in seguito a un incidente stradale Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Indagini sono in corso, a, sulla morte di unadi 60 anni, avvenuta nella giornata di ieri, domenica 6 ottobre. La, come riporta l'Adnkronos, secondo primi accertamenti sarebbea causa delle fiamme che l'avrebbero investita, forse in seguito a un incidente stradale

Donna morta carbonizzata, giallo a Gravina: 60enne ritrovata in auto

