Che cos’è Dark Maga il movimento estremista a sostegno di Trump e cosa c’entra Elon Musk

In occasione dell'ultimo comizio di Trump in Pennsylvania, Elon Musk si è definito 'Dark Maga'. A metà tra il meme e l'ideologia politica, l'espressione fa riferimento corrente del Trumpismo più radicale, che chiede al tycoon di assumere una versione più autoritaria degli ideali dell'estrema destra americana.

