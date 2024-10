Al via la 42ma edizione di ValdarnoCinema Film Festival (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre 2024 – Sarà la proiezione di “Non riattaccare”, noir del fiorentino Manfredi Lucibello che ci riporta alle atmosfere del primo lockdown con e le interpretazioni di Barbara Ronchi e Claudio Santamaria, a inaugurare la 42ma edizione di ValdarnoCinema Film Festival, in programma martedì 8 ottobre presso il Cinema Teatro Masaccio a San Giovanni Valdarno (Arezzo). L’ingresso è gratuito. Ispirato all'omonimo romanzo di Alessandra Montrucchio, “Non riattaccare” è stato presentato in concorso al Torino Film Festival 2023, venendo premiato per l'interpretazione attoriale di Barbara Ronchi. Il Film è un un viaggio con il piede schiacciato sull’acceleratore lungo le strade notturne di una città, durante la pandemia di Covid-19 con l’attrice Ronchi nei panni di una donna che deve salvare il proprio amore. A seguire ci sarà il Q&A. Lanazione.it - Al via la 42ma edizione di ValdarnoCinema Film Festival Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arezzo, 7 ottobre 2024 – Sarà la proiezione di “Non riattaccare”, noir del fiorentino Manfredi Lucibello che ci riporta alle atmosfere del primo lockdown con e le interpretazioni di Barbara Ronchi e Claudio Santamaria, a inaugurare ladi, in programma martedì 8 ottobre presso il Cinema Teatro Masaccio a San Giovanni Valdarno (Arezzo). L’ingresso è gratuito. Ispirato all'omonimo romanzo di Alessandra Montrucchio, “Non riattaccare” è stato presentato in concorso al Torino2023, venendo premiato per l'interpretazione attoriale di Barbara Ronchi. Ilè un un viaggio con il piede schiacciato sull’acceleratore lungo le strade notturne di una città, durante la pandemia di Covid-19 con l’attrice Ronchi nei panni di una donna che deve salvare il proprio amore. A seguire ci sarà il Q&A.

