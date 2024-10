Al lavoro per far riaprire il ponte chiuso

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Potrebbe essere solo una pausa momentanea, ma i cittadini temono che questa tradizione scomparirá. È il caso della storica Sagra delle Castagne che anima da oltre mezzo secolo il piccolo borgo di Capradosso, nel Comune di Rotella, che avrebbe dovuto svolgersi nel mese di ottobre ma che questa volta non si farà. Ad annunciarlo, sui social, sono stati gli organizzatori. Tutta colpa (o buona parte) deldel paese,ormai da quattro mesi per dei lavori di messa in sicurezza e mai riaperto. Un tratto, quello, che di fatto divide il paese e rende molto complicato raggiungerlo per i visitatori. "La competenza sulè della Provincia – spiega il sindaco Giovanni Borraccini –. Abbiamo sollecitato l’intervento e e speriamo che lo stallo si possa sbloccare. (Ilrestodelcarlino.it)