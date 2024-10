Supplica alla Madonna di Pompei: si recita la prima domenica di Ottobre (Di domenica 6 ottobre 2024) È uno degli appuntamenti più attesi del mese di Ottobre dedicato alla Madonna del Rosario: la Supplica alla Beata Vergine Maria di Pompei. La prima domenica del mese di Ottobre, quest’anno nelle immediate vicinanze della festa liturgica del 7 Ottobre, tantissimi sono i fedeli che si sono ritrovati a Pompei ai piedi della Madonna del L'articolo Supplica alla Madonna di Pompei: si recita la prima domenica di Ottobre proviene da La Luce di Maria. (Di domenica 6 ottobre 2024) È uno degli appuntamenti più attesi del mese didedicatodel Rosario: laBeata Vergine Maria di. Ladel mese di, quest’anno nelle immediate vicinanze della festa liturgica del 7, tantissimi sono i fedeli che si sono ritrovati aai piedi delladel L'articolodi: siladiproviene da La Luce di Maria. (Lalucedimaria)

Supplica alla Madonna di Pompei oggi 6 ottobre 2024, il testo e dove seguirla in diretta tv e streaming - oggi, domenica 6 ottobre 2024, è il secondo appuntamento dell'anno con la Supplica alla Madonna di Pompei. L’evento trasmesso in streaming e in tv su Canale 21 e TV2000. Il testo della Supplica.Continua a leggere . (Fanpage)

Supplica di ottobre alla Madonna di Pompei: il testo integrale e come seguirla in TV - Domenica 6 ottobre 2024 torna l'atteso appuntamento con la Supplica alla Madonna di Pompei. Questo il testo integrale per recitare la Supplica: O Augusta Regina delle Vittorie, o Sovrana del Cielo e della Terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi, o Regina gloriosa del. (Napolitoday)

Supplica alla Madonna di Pompei: tutto pronto e diretta Tv per domenica 6 ottobre - domenica prossima, 6 ottobre, appuntamento con la Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. A presiedere la cerimonia religiosa sarà il nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino monsignor Petar Raji?, arcivescovo titolare di Sarsenterum; concelebra l’arcivescovo prelato di... (Napolitoday)