Serie B Nazionale. La T Gema mette la terza marcia. Chiarini annienta Cassino: è vetta (Di domenica 6 ottobre 2024) BPC VIRTUS Cassino 72 LA T TECNICA Gema MCT 89 Cassino Saladini 14, Beck 10, Ghigo 1, Korsunov, Boev 8, Riva 9, Truglio 9, Conte 7, Teghini 4, Todisco 2, Spadon ne, Mastrocicco ne. All. Auletta. MONTECATINI Burini 6, Chiarini 31, Toscano 10, D'Alessandro 12, Bedin 4, Acunzo 13, Di Pizzo 6, Savoldelli 4, Gattel 3, Albelli, Cellerini ne. All. Del Re. Arbitri Roberti e Licari. Note parziali 11-21, 30-44, 54-71. MONTECATINI Al PalaBorrelli di Scauri La T Tecnica Gema va sul velluto: la Virtus Cassino si inchina a un sontuoso Chiarini (31 punti) ed esce sconfitta 72-89.

Basket, serie B | Gema Montecatini-Toscana Legno Livorno 61-69: alla Pielle l'amichevole a porte chiuse, battuto l'ex Chiarini - Ancora un ottimo test per la Toscana Legno Pielle Livorno che, a Ponte Buggianese, vince 61-69 contro la T Tecnica Gema Montecatini, trovando così il terzo successo in quattro gare di questa pre-season. Inizio difficile per i biancoblù nell'amichevole a porte chiuse, sotto 13-4 dopo

Basket, serie B | Gema Montecatini-Toscana Legno Livorno 61-69: alla Pielle l'amichevole a porte chiuse, battuto l'ex Chiarini - Inizio difficile per i biancoblù nell'amichevole a porte chiuse, sotto 13-4 dopo appena sette.

La T Tecnica Gema cala l'asso Chiarini. L'argentino è la stella per puntare alla A2 - Invece è tutto vero: la guardia venticinquenne nativa di Cordoba, in Argentina, sarà la punta di diamante della T Tecnica Gema Montecatini versione 2024-2025. 5 assist, tirando con il 46% da 3 e con quasi l'80% ai liberi, meritandosi il titolo di miglior giocatore della B. Nel linguaggio che ...