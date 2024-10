Screening medici gratuiti alla parrocchia SS. Nome di Maria (Di domenica 6 ottobre 2024) Giovedì 10 ottobre, in occasione dell’Obesity Day e del World Sight Day, il Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli, guidato dalla presidente Gabriella Montanaro, e l’Inner Wheel Caserta Luigi Vanvitelli, presieduto da Anna Di Felice, hanno organizzato due 'service' gratuiti aperti alla cittadinanza (Di domenica 6 ottobre 2024) Giovedì 10 ottobre, in occasione dell’Obesity Day e del World Sight Day, il Rotary Club Caserta Luigi Vanvitelli, guidato dpresidente Gabriella Montanaro, e l’Inner Wheel Caserta Luigi Vanvitelli, presieduto da Anna Di Felice, hanno organizzato due 'service'aperticittadinanza (Casertanews)

Prevenzione: Rotary Club e Inner Wheel Caserta Luigi Vanvitelli in campo per l’Obesity Day e il World Sight Day - com/forms/d/e/1FAIpQLSeoyNNaVneSjBgWQlNkzRrTOdQDFs9Qo16MwZoknJGBVypyHA/viewform?usp=pp_url; per partecipare al test online sullo stile di vita, si può visitare il sito web ufficiale dell’evento: www. E. . Tutti sono invitati a partecipare a questa giornata dedicata alla salute con l’obiettivo ... (Casertanotizie)

India, inaugurata a Caserta la sede del consolato onorario guidato da Luigi Traettino - La giornata si è conclusa con una visita alla Reggia di Caserta. . È stata inaugurata il 19 settembre a Caserta, a Palazzo Anto, in via Bosco, la sede del consolato onorario dell’India per Campania, Basilicata e Puglia. it. Dopo l’inaugurazione, l’ambasciatrice ha visitato la sede di ... (Ildenaro)

Maria Luigia Iodice: “Grazie al dott. Castaldo. Benvenuta dott.ssa Volpe, nuovo Prefetto di Caserta” - Caserta. Così la Consigliera Regionale del gruppo ‘Partito Socialista Italiano, Campania Libera, Noi di Centro, Noi Campani’, dott. Una persona eccellente con un curriculum davvero importante che, certamente, con la sua bravura ed esperienza, contribuirà ad un’ulteriore crescita del nostro ... (Casertanotizie)

Gricignano, rubrica auguri: nozze d’oro per Luigi Carusone e Rosa Fiorillo - Gricignano (Caserta) - Oggi, come 50 anni fa, si risposano con lo stesso intenso amore Luigi Carusone, detto "Ciaccione", e Rosa Fiorillo. Auguri per le nozze ...(pupia.tv)

Caserta, problema viabilità con buche e danni alle auto: il nodo manutenzioni - Strade gruviera, danni alle auto, cadute dei pedoni, ciclisti in difficoltà a Caserta. Basta attraversare la città per rendersi conto della situazione. Resta complicata e un rebus ...(ilmattino)

Possiamo davvero fidarci di Francesca Pascale nuova paladina dei diritti Lgbtq? - Potrei gioire certamente per l’entrata in scena di una giovane e agguerrita paladina di diritti Lgbtq. Ma mi posso fidare di Francesca Pascale? Il timore è che puntando su di lei potrei fare la fine d ...(lettera43)