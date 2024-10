Roma, Mota pareggia e salva Nesta al Monza? Juric ora pensa all’Inter (Di domenica 6 ottobre 2024) La Roma pareggia 1-1 la sfida in casa del Monza e non trova la terza vittoria consecutiva. Ivan Juric approfitterà della pausa e si prepara alla sfida con l’Inter alla ripresa. SOLO PARI – Nella settima giornata di Serie A, la sfida tra Monza e Roma si è conclusa con un deludente pareggio per 1-1, un risultato che non giova a nessuna delle due squadre. Il Monza continua a cercare la prima vittoria sotto la guida di Andrea Nesta, mentre Ivan Juric registra il suo primo pareggio in campionato dopo le vittorie contro Udinese e Venezia. Nonostante le diverse occasioni, la Roma ha faticato a trovare il gol, con Svilar che ha dovuto impegnarsi su diverse conclusioni avversarie, tra cui un tentativo di Maldini. La Roma è riuscita a sbloccare la partita al 61? grazie a Dovbyk, che ha finalizzato un’azione offensiva. (Di domenica 6 ottobre 2024) La1-1 la sfida in casa dele non trova la terza vittoria consecutiva. Ivanapprofitterà della pausa e si prepara alla sfida con l’Inter alla ripresa. SOLO PARI – Nella settima giornata di Serie A, la sfida trasi è conclusa con un deludente pareggio per 1-1, un risultato che non giova a nessuna delle due squadre. Ilcontinua a cercare la prima vittoria sotto la guida di Andrea, mentre Ivanregistra il suo primo pareggio in campionato dopo le vittorie contro Udinese e Venezia. Nonostante le diverse occasioni, laha faticato a trovare il gol, con Svilar che ha dovuto impegnarsi su diverse conclusioni avversarie, tra cui un tentativo di Maldini. Laè riuscita a sbloccare la partita al 61? grazie a Dovbyk, che ha finalizzato un’azione offensiva. (Inter-news)

A Monza la sfida (a suon di pianoforte) dei tre super musicisti per lo storico concorso - Il tedesco Jonas Aumiller, il russo Konstantin Emelianov e il giapponese Sohta Miura. Sono loro i tre talentuosi pianisti arrivati alla finale della 27esima edizione del Rina Rina Sala Gallo Monza International Piano Competition. Nella giornata del 3 ottobre sono infatti terminate le prove... (Monzatoday)

LIVE – Napoli-Monza: tutto pronto per la sfida al Maradona. A breve le formazioni - Dove seguire il match in TV e streaming Napoli-Monza sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. com Per tutte le notizie calcio Napoli, Napolipiu. Dopo gli impegni di Coppa Italia, il Napoli torna a concentrarsi sul campionato e si prepara ad affrontare il Monza allo stadio Diego Armando ... (Napolipiu)

Napoli-Monza: obiettivo tre punti per Conte, sfida cruciale per Nesta - Monza (3-4-2-1): Turati, Izzo, Pablo Marì, A. Anguissa e Lobotka agiranno in mediana, mentre Politano, McTominay e Kvaratskhelia supporteranno Lukaku. All. Gli azzurri, reduci da una netta vittoria in Coppa Italia contro il Palermo per 5-0, puntano a consolidare la propria posizione nelle parti ... (Anteprima24)

Monza – Roma 1-1 highlights e gol: Mota risponde a Dovbyk! – VIDEO - Monza - Roma 1-1 highlights e gol: la sblocca Dovbyk con un gol pazzesco, risponde Mota e non si va oltre il pareggio!(generationsport)

A Dovbyk risponde Mota: un punto a testa per Monza e Roma - Un punto a testa per brianzoli e giallorossi in una gara molto fisica e con occasioni sia da un lato che dall'altro. Juric non riesce a replicare il successo contro il Venezia, Nesta manca ancora l'ap ...(ilgiornale)

Monza-Roma, le formazioni ufficiali: Soulè titolare - Tra poco comincerà la sfida delle 18 tra Monza e Roma. Ecco le formazioni ufficiali: MONZA: Pizzignacco; Izzo, Pablo Mari, A.Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Pessina; ...(tuttojuve)