Rebecca Baglini la stylist del jet set Ha firmato i look di cantanti celebri

(Di domenica 6 ottobre 2024) di Gaia Parrini Con uno sguardo attento al dettaglio, alla ricerca, e all’unicità di una personalità e identità, la sua, come quella degli artisti con cui ha lavorato e lavora,ty, che a soli 18 anni da Viareggio è partita per realizzare i suoi sogni, hanegli anni idi personaggi come Alessandro Cattelan, Dargen D’Amico e Malika Ayane, affermandosi come una delle eccellenze nella moda italiana. Laureata in Lettere e Filosofia, ha frequentato il master in fashion Style allo Ied e al Wimbledon College. È stato in quel momento che ha capito che quella era la sua strada? "Lo sapevo già a 14 anni, grazie al Pucciniano, alla night life della Versilia, con la possibilità di vestirsi e vestire, e in cui la musica ha sempre fatto da filo conduttore, dalla classica, al cantautorato all’hip hop. (Lanazione)