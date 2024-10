Paddington in Perù: un nuovo trailer dall’atteso terzo capitolo (Di domenica 6 ottobre 2024) StudioCanal Uk ha condiviso in rete nei giorni scorsi il nuovo trailer di Paddington in Perù, terzo capitolo della celebre saga per famiglie. Nel nuovo film della saga basata sui libri di Michael Bond, diretto questa volta dall’esordiente Dougal Wilson, il simpatico orso Paddington parte per il Perù con l’obiettivo di fare una visita alla dolce zia Lucy. Ciò che l’orso e la sua famiglia adottiva però è un’avventura tra fiumi impetuosi, mappe leggendarie ed un capitano (Antonio Banderas) che sembra avere un secondo fine minaccioso. Paddington in Perù e le note di produzione Dopo la regia dei primi due capitoli, il regista Paul King si è limitato con Paddington 3 a co-scrivere il soggetto, a tal proposito la regia è passata all’esordiente Dougal Wilson. (Di domenica 6 ottobre 2024) StudioCanal Uk ha condiviso in rete nei giorni scorsi ildiindella celebre saga per famiglie. Nelfilm della saga basata sui libri di Michael Bond, diretto questa volta dall’esordiente Dougal Wilson, il simpatico orsoparte per ilcon l’obiettivo di fare una visita alla dolce zia Lucy. Ciò che l’orso e la sua famiglia adottiva però è un’avventura tra fiumi impetuosi, mappe leggendarie ed un capitano (Antonio Banderas) che sembra avere un secondo fine minaccioso.ine le note di produzione Dopo la regia dei primi due capitoli, il regista Paul King si è limitato con3 a co-scrivere il soggetto, a tal proposito la regia è passata all’esordiente Dougal Wilson. (Universalmovies)

Universalmovies - Paddington in Perù | un nuovo trailer dall’atteso terzo capitolo

Paddington in Perù – il nuovo trailer porta l’orso parlante in un’emozionante avventura - Mettetevi comodi e preparatevi a vedere Paddington come non l’avete mai visto prima nel nuovo trailer di Paddington in Perù. Questo porta Paddington e la Famiglia Brown dal capitano di un battello fluviale interpretato da Antonio Banderas, mentre navigano in acque insidiose diretti alla Città d’oro ... (Nerdpool)

Paddington in Perù: un nuovo trailer ufficiale del film - Nuove immagini per il terzo atteso film che racconta le avventure dell'orso più simpatico e divertente dello schermo, che arriverà nei cinema italiani il prossimo 16 gennaio. Ecco il nuovo trailer di Paddington in Perù. (Comingsoon)

Paddington 4 – confermato un ulteriore nuovo capitolo e una serie TV spin-off! - ’ So che Dougal lo farà in modo ammirevole. ” Storia, cast e data di uscita di Paddington 3 Paddington in Perù porta la storia di Paddington in Perù mentre torna a visitare la sua amata zia Lucy, che ora risiede presso la Casa per orsi in pensione. . Con la famiglia Brown al seguito, inizia ... (Nerdpool)