Medioriente, Papa: “Immediata liberazione ostaggi israeliani” (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Papa chiede l’Immediata liberazione degli ostaggi israeliani e il cessate il fuoco in Medioriente al termine dell’Angelus in piazza san Pietro. “Chiedo l’Immediata liberazione dei molti ostaggi”, ha detto Francesco alla vigilia del primo anno dall'”attacco terroristico” di Hamas del 7 ottobre. Contrapporre la “forza del bene alle trame diaboliche della guerra” ha detto Bergoglio. “Chiedo un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti compreso il Libano”, l’appello di Papa Francesco agli attori mediorientali e internazionali alla vigilia del 7 ottobre. “Preghiamo per i libanesi – ha detto ai fedeli radunati in piazza San Pietro – specialmente per gli abitanti del sud costretti a lasciare i villaggi”. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilchiede l’deglie il cessate il fuoco inal termine dell’Angelus in piazza san Pietro. “Chiedo l’dei molti”, ha detto Francesco alla vigilia del primo anno dall'”attacco terroristico” di Hamas del 7 ottobre. Contrapporre la “forza del bene alle trame diaboliche della guerra” ha detto Bergoglio. “Chiedo un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti compreso il Libano”, l’appello diFrancesco agli attori mediorientali e internazionali alla vigilia del 7 ottobre. “Preghiamo per i libanesi – ha detto ai fedeli radunati in piazza San Pietro – specialmente per gli abitanti del sud costretti a lasciare i villaggi”. (Lapresse)

