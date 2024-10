Mancano agli atti intercettazioni inquietanti | parla l’avvocato della famiglia di Cristina Golinucci

(Di domenica 6 ottobre 2024) Un altro fascicolo sulla misteriosa scomparsa e sul presunto omicidio diè stato archiviato. Così ha deciso il Gip del tribunale di Forlì Massimo De Paoli che ha disposto la chiusura delle indagini aperte nell’aprile del 2022 per omicidio e a carico di ignoti, su richiestaProcura. Si trattadecima volta che il caso21enne di Cesena scomparsa il primo settembre del 1992 viene riaperto e archiviato. Pochi giorni fa, c’era stata l’udienza in cui si era discussa l’opposizionemadre di, la madre Marisa Degli Angeli, assistita dalBarbara Iannuccelli. “Fermo restando – sottolinea il Gip – che in caso di elementi di novità l’indagine ben potrà essere riavviata, senza pregiudizio per le parti coinvolte”. (Ilfattoquotidiano)