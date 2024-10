Katia Ricciarelli chi erano i genitori e la sorella | Papà mai conosciuto mia sorella è morta presto

(Di domenica 6 ottobre 2024), attrice e cantante molto amata da varie generazioni in Italia, non ha avuto una vita semplice. Dei, l’artista hasolo la mamma, Molara, con la quale ha avuto un bellissimo rapporto fino alla sua scomparsa.ha perso unaa 29 anni, perdita che ha scaturito i problemi di salute della madre, mentre non ha mai avuto un rapporto con il padre. “Mio padre l’ho visto una sola volta, perché andai a cantare in un ospedale e lui era ricoverato lì, stava morendo. Quando andai lì ci fecero poi una foto con gli ammalati e io per caso la feci vedere a mia mamma che rimase di stucco. È stata una cosa talmente non voluta Lei non voleva assolutamente che io lo vedessi e che lui soprattutto non vedesse me perché si era comportato in maniera non corretta. Lui aveva capito che ero io, io no”. (Metropolitanmagazine)