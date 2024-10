Il Papa ricorda il 7 ottobre, 'si liberino tutti gli ostaggi' (Di domenica 6 ottobre 2024) "Domani sarà passato un anno dall'attacco terroristico contro la popolazione in Israele alla quale rinnovo la mia vicinanza. Non dimentichiamo che ancora ci sono molti ostaggi a Gaza, per i quali chiedo l'immediata liberazione". Lo ha detto il Papa all'Angelus ricordando il 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas ad Israele. Da allora "il Medio Oriente è precipitato in una sofferenza sempre più grave, con azioni militari distruttive che continuano a colpire la popolazione palestinese. Questa popolazione sta soffrendo tantissimo a Gaza e negli altri territori. Si tratta per lo più di civili innocenti - ha sottolineato Papa Francesco -, tutta gente che deve ricevere gli aiuti umanitari necessari". (Di domenica 6 ottobre 2024) "Domani sarà passato un anno dall'attacco terroristico contro la popolazione in Israele alla quale rinnovo la mia vicinanza. Non dimentichiamo che ancora ci sono moltia Gaza, per i quali chiedo l'immediata liberazione". Lo ha detto ilall'Angelusndo il 7, giorno dell'attacco di Hamas ad Israele. Da allora "il Medio Oriente è precipitato in una sofferenza sempre più grave, con azioni militari distruttive che continuano a colpire la popolazione palestinese. Questa popolazione sta soffrendo tantissimo a Gaza e negli altri territori. Si tratta per lo più di civili innocenti - ha sottolineatoFrancesco -, tutta gente che deve ricevere gli aiuti umanitari necessari". (Quotidiano)

