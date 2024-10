Grande fratello: Javier Martinez innamorato di Shaila Gatta? Parla Jessica Morlacchi! (Di domenica 6 ottobre 2024) Javier Martinez e Shaila Gatta sono la preannunciata prima coppia di Grande fratello 2024, o almeno questo si direbbe per molti tra i loro rispettivi fan attivi via social, e non solo. Contrariamente a quanto sostenuto dagli utenti più scettici nel web – secondo cui Javier e Shaila giocherebbero la strategia degli innamorati al fine di ottenere visibilità mediatica e quindi un tornaconto mirando al montepremi del reality – a detta di Jessica Morlacchi i due giovani sono protagonisti di una conoscenza veritiera. (Di domenica 6 ottobre 2024)sono la preannunciata prima coppia di2024, o almeno questo si direbbe per molti tra i loro rispettivi fan attivi via social, e non solo. Contrariamente a quanto sostenuto dagli utenti più scettici nel web – secondo cuigiocherebbero la strategia degli innamorati al fine di ottenere visibilità mediatica e quindi un tornaconto mirando al montepremi del reality – a detta dii due giovani sono protagonisti di una conoscenza veritiera. (Superguidatv)

Grande Fratello, clamoroso cambio di rotta da parte di Shaila: “Javier non mi piace, non so come uscirne. Mi piace Lorenzo ma…” - Ha fatto cose che da donna mi hanno disturbata… Non allarmatevi, questa è solo la seconda fase dello script. com/gbMF4lc6J2 — Violett926 (@violett926) October 6, 2024 Shaila: Anche con Lollo, c’è una situazione dove non si puo tornare indietro, ma che facciamo i giochetti… sono una donna su ... (Isaechia)

“Grande Fratello”, Clayton Norcross finisce nei guai: il gesto grave - Vediamo che cosa avrebbe combinato il noto attore Clayton Norcross. Nonostante qualche piccola difficoltà con l’italiano che non è la sua lingua madre, l’attore di Beautiful ha instaurato un bel rapporto con gli altri gieffini e non ha avuto grossi problemi di integrazione nel gioco. News tv. ... (Tvzap)

Clayton rischia la squalifica al Grande Fratello? La parolaccia e il saluto particolare - . “Era entrato nella parte, stavano giocando, lui poi non parla benissimo”. “Ma è ubriaco? Vabbè è sconnesso“. È un’offesa brutta“. Clayton rischia la squalifica dal reality Mediaset? L’attore stanotte si è lasciato andare parecchio dicendo una parolaccia e facendo lo strano saluto Clayton ... (361magazine)