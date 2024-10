Casertana-Catania 1-3, Iori: "C'è rabbia per questa sconfitta, perdere così fa male. Paghiamo leggerezze e ingenuità" (Di domenica 6 ottobre 2024) Manuel Iori, allenatore della Casertana, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara persa contro il Catania: "Mortifica il lavoro di tutti. questa sconfitta dà fastidio perché abbiamo fatto la partita che dovevamo, contro una squadra forte. Non possiamo permetterci di essere così (Casertanews) (Di domenica 6 ottobre 2024) Manuel, allenatore della, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara persa contro il: "Mortifica il lavoro di tutti.dà fastidio perché abbiamo fatto la partita che dovevamo, contro una squadra forte. Non possiamo permetterci di essere

Casertana-Catania 1-3, gli etnei ribaltano il risultato e vincono: secondo stop in campionato per i falchetti - Nonostante il vantaggio iniziale di Mancini, la squadra di Manuel Iori deve arrendersi al Catania. La formazione di Domenico Toscano ribalta il punteggio e condanno i falchetti alla seconda sconfitta in campionato: Guglielmotti, Jimenez e Inglese consegnano i. . La Casertana cade allo Stadio ... (Casertanews)

Casertana, il Catania passa al pinto: 3-1 in rimonta; rossoblù fermi a 8 punti - l’esultanza di Sasha Mancini al primo gol con la Casertana, per il momentaneo vantaggio contro il Catania; si ringrazia Giuseppe SciallaIori schiera i suoi con un 4-3-3: toglie dai titolari Paglino, e schiera Proia mezzala, insieme a Collodel e Damian. Casertana, buon inizio, poi il crollo nella ... (Anteprima24)

Casertana-Catania 1-3, Iori: "C'è rabbia per questa sconfitta, perdere così fa male. Paghiamo leggerezze e ingenuità" - Manuel Iori, allenatore della Casertana, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara persa contro il Catania: "Mortifica il lavoro di tutti. Questa sconfitta dà fastidio perché abbiamo fa ...(casertanews)

