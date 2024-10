Atalanta il ritorno al gol dopo un anno e mezzo di De Roon | Ora voglio segnare in Europa

(Di domenica 6 ottobre 2024) Bergamo, 6 ottobre 2024 – L’Highlander e’ tornato al gol. Marten Deieri pomeriggio contro il Genoa ha ritrovato il piacere della reteun: non segnava dal 3 maggio 2023, quando gonfio’ la rete dello Spezia, segnando peraltro il suo terzo gol in appena quaranta giorni. Poi il lungo digiuno realizzativo. San Martino e’ un mediano, una diga davanti alla difesa, e da qualche tempo gioca addirittura da difensore, per cuinon è il suo mestiere, anche se qualche gol lo ha sempre fatto in passato, una media di tre a stagione. Lo scorsoperò non è mai andato in rete. Un’astinenza realizzativa interrotta ieri sera contro l’ex Pierluigi Gollini, per la rete del momentaneo 5-0 al Genoa, con una bordata da fuori area. “Faccio troppi pochi gol. Ma ogni tanto mi coordino bene e la metto dentro l’angolino. (Sport.quotidiano)