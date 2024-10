Moviola Inter-Torino | espulsione Maripan sacrosanta rigore c’è

(Di sabato 5 ottobre 2024)ha avuto Marcenaro come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la settima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 3-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Genova, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Matteo Marcenaro azzecca (anche con l’aiuto del VAR) le situazioni principali della partita, gli assistenti non proprio tutte. Il primo episodio grosso è al 18?, quando Guillermoentra in maniera scriteriata da dietro col piede a martello su Marcus Thuram. Il giallo appare già poco in diretta, l’vento immediato del VAR porta a cambiare in rosso sacrosanto, perché il fallo è realmente pericoloso. In gioco Alessandro Bastoni all’inizio dell’azione che poi si sviluppa rendendogli il pallone per il cross che vale l’1-0 di Thuram. (Inter-news)