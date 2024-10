Metropolitana leggera per la Brianza Accordo da 24 milioni per progettarla

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Sarà la volta buona? La domanda è lecita se si considera che la realizzazione di questa nuova linea è in discussione dal 2019 e ad oggi si è ancora al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Un passo in avanti però c’è e consiste nell’approvazione dell’tra tutti gli enti coinvolti nella partita e dell’ammontare di risorse che ciascuno deve investire proprio per finanziare il progetto di fattibilità dell’opera o, più esattamente, il primo stralcio del progetto di fattibilità. Il Comune di Milano vi ha appena provveduto: la delibera è stata licenziata dalla Giunta di Giuseppe Sala nella seduta di giovedì, l’altroieri. E vale quasi 583mila euro: per l’esattezza 582.818,39 euro.