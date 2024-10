Le ambizioni spaziali dell’Ue e la dipendenza tecnologica dagli Stati Uniti

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il 18 settembre 2024 un razzo Falcon 9 di SpaceX decolla dalla base di Cape Canaveral. Trasporta due satelliti europei. Sono il terzo e il quarto, dopo i primi due già mandati in orbita lo scorso aprile: quella era la prima volta che dei satelliti del Sistema di posizionamento Galileo – fiore all’occhiello della strategia spaziale europea – venivano portati fuori dal territorio europeo. Carico, decollo e rilascio in orbita: in totale fanno centonovantasei milioni di dollari. Un grande costo per le tasche dell’Unione, una cifra superiore di circa il trenta per cento rispetto al prezzo standard di volo per un vettore come il Falcon 9. Sorprende che l’Unione europea non sia ancora autonoma dal punto di vista della tecnologia spaziale. E che, anzi, abbia pure confermato a voto quasi unanime questo status quo. (Linkiesta.it)